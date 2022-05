Biden pensa al bando totale per l’antivirus Kaspersky (Di martedì 10 maggio 2022) Indagini in corso a Washington sull’antivirus russo Kaspersky dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze agli ordini di Vladimir Putin. La Casa Bianca è in pressing sul dipartimento del Commercio. Lo riferisce l’agenzia Reuters. Si teme che il software possa essere utilizzato per rubare informazioni o colpire i computer americani. Per le stesse ragioni, contro Kaspersky e a favore di una forte diversificazione dei fornitori si sono mossi molti Paesi europei, tra cui l’Italia. Il software Kaspersky è stato bandito dal governo federale per presunti legami con l’intelligence russa ma l’amministrazione sta valutando misure per ridurre il rischio: non è escluso il bando in tutto il Paese che nel 2020 rappresentava quasi il 15% delle entrate globali di Kaspersky. Il dipartimento ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) Indagini in corso a Washington sulrussodopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze agli ordini di Vladimir Putin. La Casa Bianca è in pressing sul dipartimento del Commercio. Lo riferisce l’agenzia Reuters. Si teme che il software possa essere utilizzato per rubare informazioni o colpire i computer americani. Per le stesse ragioni, controe a favore di una forte diversificazione dei fornitori si sono mossi molti Paesi europei, tra cui l’Italia. Il softwareè stato bandito dal governo federale per presunti legami con l’intelligence russa ma l’amministrazione sta valutando misure per ridurre il rischio: non è escluso ilin tutto il Paese che nel 2020 rappresentava quasi il 15% delle entrate globali di. Il dipartimento ...

Advertising

ZuZorander : RT @CarloneDaniela: Si vuole salvare la faccia al M5S e alla Lega, dopo che hanno votato la fiducia pure per l'acquisto delle mutande di Dr… - sabrinaEx5S : RT @CarloneDaniela: Si vuole salvare la faccia al M5S e alla Lega, dopo che hanno votato la fiducia pure per l'acquisto delle mutande di Dr… - elpiga3 : @segatogiampaolo .qualcuno pensa che Draghi abbia potere contrattuale nei confronti degli USA? Può solo prendere ap… - LUIGIVACCARO5 : RT @CarloneDaniela: Si vuole salvare la faccia al M5S e alla Lega, dopo che hanno votato la fiducia pure per l'acquisto delle mutande di Dr… - GiancarloGarci6 : RT @CarloneDaniela: Si vuole salvare la faccia al M5S e alla Lega, dopo che hanno votato la fiducia pure per l'acquisto delle mutande di Dr… -