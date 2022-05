Biden a Draghi: “Sei buon amico e grande alleato” – Video (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sei un buon amico e un grande alleato”. Così il presidente statunitense Joe Biden, dando il benvenuto al premier Mario Draghi nel bilaterale alla Casa Bianca, un’occasione per ricambiare “l’ospitalità che mi hai mostrato a Roma” l’anno scorso, in occasione del G20. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sei une un”. Così il presidente statunitense Joe, dando il benvenuto al premier Marionel bilaterale alla Casa Bianca, un’occasione per ricambiare “l’ospitalità che mi hai mostrato a Roma” l’anno scorso, in occasione del G20. L'articolo proviene da Italia Sera.

