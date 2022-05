Bergamo in cartolina tra le 40 bellezze d’Italia all’Eurovision Song Contest | guarda il video

(Di martedì 10 maggio 2022) Torino. È cominciato martedì 10 maggio l’Eurovision, l’evento musicale in programma a Torino nei giorni 10, 12 e 14 maggio, trasmesso da Rai 1 e condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Oltre alla musica, assoluta protagonista, per raccontare la bellezza storica, architettonica e naturale dell’Italia sono state scelte 40 località. Per ognuna di loro è stato creato un, una postcard di 40 secondi trasmesso durante la seguitissima gara musicale europea che vanta oltre 300 milioni di spettatori Una vetrina dal potenziale unico, che include anche. La città dei Mille è stata protagonista nella serata inaugurale, accompagnando la terza esibizione in scaletta: quella della cantante lituana Monika Liu, con il brano ‘Sentimentai’. #Sentimentai SPOILER: la colonna sonora della vostra ...

iOpinionistaWeb : RT @iperesilienza: BERGAMO ALTA NELLA FOTTUTISSIMA CARTOLINA I DIRITTI DI #lavapiatterandia #Eurovision - CCarrara1983 : Ma quanto è bella #Bergamo!!! Cartolina abbinata alla #LTU #Lituania all’#Escita #Eurovision #Eurovision2022… - byb80 : la cartolina su Bergamo #esc2022 - iperesilienza : BERGAMO ALTA NELLA FOTTUTISSIMA CARTOLINA I DIRITTI DI #lavapiatterandia #Eurovision -

