(Di martedì 10 maggio 2022) In una realtà in costante e rapida evoluzione, anche il compartoha rivolto lo sguardo versoe tecnologia. Per presentare le novità nate dal connubio del know how di L'con le ...

Advertising

fisco24_info : Beauty Tech Day, L’Oréal: innovazione al servizio della bellezza: (Adnkronos) - In una realtà in costante e rapida… - zazoomblog : L’Oreal Renard: ‘Beauty Tech vuole inventare il futuro della bellezza’ - #L’Oreal #Renard: #‘Beauty #vuole - zazoomblog : Ultime Notizie – Beauty Tech Day tecnologia apre nuovi orizzonti alla bellezza - #Ultime #Notizie #Beauty… -

Per presentare le novità nate dal connubio del know how di L'Oréal con le nuove tecnologie, l'azienda ha promosso ilDay, organizzato da SturtupItalia e svoltosi a Milano il 6 maggio 2022.Presentate alDay di ...Per presentare le novità nate dal connubio del know how di L’Oréal con le nuove tecnologie, l’azienda ha promosso il Beauty Tech Day, organizzato da SturtupItalia e svoltosi a Milano il 6 ...Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Il Beauty Tech Day svoltosi il 6 maggio a Milano ha ospitato l’open talk di StartupItalia promosso da L’Oréal Italia, dedicato all’esplorazione dei nuovi orizzonti della ...