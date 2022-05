Bassetti: Italia non fa nulla per trattenere i medici migliori (Di martedì 10 maggio 2022) "Non mi sono stupito che a Napoli non c'è stata una sola domanda al concorso per sei posti da dirigente medico nella medicina e chirurgia d'urgenza indetto dal Cardarelli, il più grande ospedale del Meridione. Purtroppo l'Italia non ha fatto nulla per trattenere i migliori: siamo tra i medici meno pagati d'Europa e tra i più maltrattati dalla gente e vessati da regole e burocrazia del mondo". Lo scrive su Facebook l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. "Vi siete dimenticati - sottolinea Bassetti - che, prima del Covid, giornali e televisioni si occupavano di noi solo per la malasanità e la malpractice? Se non si corre ai ripari presto sarà dura trattenere i migliori". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 10 maggio 2022) "Non mi sono stupito che a Napoli non c'è stata una sola domanda al concorso per sei posti da dirigente medico nellana e chirurgia d'urgenza indetto dal Cardarelli, il più grande ospedale del Meridione. Purtroppo l'non ha fattoper: siamo tra imeno pagati d'Europa e tra i più maltrattati dalla gente e vessati da regole e burocrazia del mondo". Lo scrive su Facebook l'infettivologo genovese Matteo. "Vi siete dimenticati - sottolinea- che, prima del Covid, giornali e televisioni si occupavano di noi solo per la malasanità e la malpractice? Se non si corre ai ripari presto sarà dura".

