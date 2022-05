Basket, Sergio Scariolo: “Noi e Bursaspor siamo due squadre molto diverse rispetto alla regular season” (Di martedì 10 maggio 2022) Prosegue il conto alla rovescia in vista di Virtus Segafredo Bologna-Frutti Extra Bursaspor, match valido per la Finale dell’Eurocup 2021-2022 di Basket maschile. Si gioca domani sera (palla a due alle ore 20.30) alla Segafredo Arena di Bologna, in palio la seconda coppa continentale e soprattutto la qualificazione automatica per la prossima edizione dell’Eurolega. “Ci siamo preparati con serietà come sempre. L’equilibrio tra il gestire le emozioni e rimanere concentrati è un fatto molto soggettivo, ognuno in base alla sua esperienza e al suo carattere lo riesce a fare meglio o peggio. Quelli magari che hanno più esperienza possono aiutare gli altri”, esordisce il coach delle Vu Nere alla vigilia della partita più importante della ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Prosegue il contorovescia in vista di Virtus Segafredo Bologna-Frutti Extra, match valido per la Finale dell’Eurocup 2021-2022 dimaschile. Si gioca domani sera (pa due alle ore 20.30)Segafredo Arena di Bologna, in palio la seconda coppa continentale e soprattutto la qualificazione automatica per la prossima edizione dell’Eurolega. “Cipreparati con serietà come sempre. L’equilibrio tra il gestire le emozioni e rimanere concentrati è un fattosoggettivo, ognuno in basesua esperienza e al suo carattere lo riesce a fare meglio o peggio. Quelli magari che hanno più esperienza possono aiutare gli altri”, esordisce il coach delle Vu Nerevigilia della partita più importante della ...

