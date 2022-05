Basket, non solo il trofeo dell’EuroCup: la Virtus Bologna si gioca anche l’accesso diretto all’Eurolega! (Di martedì 10 maggio 2022) Il grande giorno si avvicina sempre di più. Domani sera alle ore 20:30 la Virtus Bologna sfiderà alla Segafredo Arena i turchi del Frutti Extra Bursaspor nella finale dell’EuroCup 2022. In palio ci sarà davvero tantissimo. Oltre a un trofeo europeo molto importante, ci si giocherà infatti anche l’accesso diretto all’Eurolega 2022-2023. Un titolo europeo manca agli emiliani dalla Basketball Champions League conquistata ad Anversa nel 2018-2019, mentre l’Eurolega non si vede dalle parti di Bologna da ormai 14 anni (l’ultima partecipazione della Virtus risale infatti al 2008). Considerando il roster di grandissima qualità a disposizione di coach Sergio Scariolo e il bel percorso fatto fino a giungere all’atto conclusivo ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Il grande giorno si avvicina sempre di più. Domani sera alle ore 20:30 lasfiderà alla Segafredo Arena i turchi del Frutti Extra Bursaspor nella finale2022. In palio ci sarà davvero tantissimo. Oltre a uneuropeo molto importante, ci si giocherà infattiall’Eurolega 2022-2023. Un titolo europeo manca agli emiliani dallaball Champions League conquistata ad Anversa nel 2018-2019, mentre l’Eurolega non si vede dalle parti dida ormai 14 anni (l’ultima partecipazione dellarisale infatti al 2008). Considerando il roster di grandissima qualità a disposizione di coach Sergio Scariolo e il bel percorso fatto fino a giungere all’atto conclusivo ...

