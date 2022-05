Basket: Nba, Monty Williams dei Phoenix Suns votato coach dell'anno (Di martedì 10 maggio 2022) Phoenix, 10 mag. - (Adnkronos) - Protagonista con i Suns di una storica cavalcata in regular season conclusa con il record di franchigia da 64 vittorie, Monty Williams è stato votato come miglior allenatore del 2022 diventando così il terzo coach della storia di Phoenix a vincere il premio dopo Craig Fitzsimmons e Mike D'Antoni. Un premio annunciato in anticipo via Twitter da un reporter speciale: la stella sei Suns Devin Booker, che ha bruciato sul tempo i cronisti e il comunicato ufficiale della Nba. Alle spalle di Williams, Taylor Jenkins dei Memphis Grizzlies ed Erik Spoelstra dei Miami Heat. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022), 10 mag. - (Adnkronos) - Protagonista con idi una storica cavalcata in regular season conclusa con il record di franchigia da 64 vittorie,è statocome miglior allenatore del 2022 diventando così il terzoa storia dia vincere il premio dopo Craig Fitzsimmons e Mike D'Antoni. Un premio annunciato in anticipo via Twitter da un reporter speciale: la stella seiDevin Booker, che ha bruciato sul tempo i cronisti e il comunicato ufficialea Nba. Alle spalle di, Taylor Jenkins dei Memphis Grizzlies ed Erik Spoelstra dei Miami Heat.

