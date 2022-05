Barù e Jessica Selassiè si rivedono (per la prima volta) dopo il GF Vip – VIDEO (Di martedì 10 maggio 2022) Jessica Selassiè e Barù si rivedono – per la prima volta – dopo la fine del Grande Fratello Vip e la vittoria della princess. L’occasione? L’inaugurazione del ristorante di Gaetani, aperto in quel di Milano. Barù e Jessica Selassiè si rivedono (per la prima volta) Gli occhi “indiscreti” di Chi Magazine hanno filmato l’incontro piazzando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 10 maggio 2022)si– per lala fine del Grande Fratello Vip e la vittoria della princess. L’occasione? L’inaugurazione del ristorante di Gaetani, aperto in quel di Milano.si(per la) Gli occhi “indiscreti” di Chi Magazine hanno filmato l’incontro piazzando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

treegan_spobyy : RT @mps274: Il locale comunque potevano cercarlo più grande Barú non riesce a passare perché c'è sempre jessica ?? #bracubybaru #jerú - ludovica813 : RT @_impeppe03_: Jessica fa le foto con Giucas e Barù dietro come una normale Diretta del GF… AHHHHHHH AFFONZOOOO SONO LA MIA VITA??!!! #je… - viadiqua1 : Ma Baru ha mollato le braci o le braci sono improvvisamente diventate jessica? #bracibybaru #arcobalenaspace7 #jerù - pettiredd : al prossimo 'siamo solo amici' mando una mail a baru per chiedergli perché ha invitato solo la mamma di jessica #jeru - jebsonoijeru : Baru è sempre stato contro queste cose di gossip eppure ha inviato Jessica sapendo il riscontro mediatico che avreb… -

Barù rivede Jessica, ma prima fa un'imbarazzante gaffe con Rosalinda! Infatti, Barù e Jessica appaiono complici e sereni. Poco prima, durante l'intervista, Barù commette una prima gaffe con Rosalinda Cannavò ! Si parla del locale che sta per aprire e chiede chi tra i ... Barù shock: apre completamente il suo cuore e non trattiene nulla Intervistato a Radio Radio nel programma "Non succederà più ", Barù è stato molto schietto e sincero. Il nobile ha spiegato che con Jessica almeno da parte sua non c'è mai stato nulla, al di fuori ... Novella 2000 Infatti,appaiono complici e sereni. Poco prima, durante l'intervista,commette una prima gaffe con Rosalinda Cannavò ! Si parla del locale che sta per aprire e chiede chi tra i ...Intervistato a Radio Radio nel programma "Non succederà più ",è stato molto schietto e sincero. Il nobile ha spiegato che conalmeno da parte sua non c'è mai stato nulla, al di fuori ... Barù torna in TV nel nuovo programma di cucina di Alessandro Borghese