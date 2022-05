Barcellona | pazza idea di mercato | vuole strappare un campione al Liverpool!

(Di martedì 10 maggio 2022) Ilnon riscatterà Adama Traorè. L’esterno spagnolo tornerà in Premier al Wolverhampton, liberando così un posto sulla fascia nello scacchiere di Xavi. Secondo il Mundo Deportivo, il nuovo nome per la fascia blaugrana avrebbe del clamoroso. CalcioMané LiverpoolIlSadio Mané. Il senegalese ha il contratto in scadenza con il Liverpool tra un anno e avrebbe il desiderio di giocare nella Liga. Un’operazione al momento difficile ma non impossibile. Ilpotrebbe far leva sulla volontà di Manè di provare una nuova esperienza dopo aver vinto tutto in quel di Anfield.

