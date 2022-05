Barcellona-Celta Vigo, le formazioni ufficiali (Di martedì 10 maggio 2022) A tre giornate dalla fine del campionato il Barcellona ha già blindato la qualificazione alla prossima Champions League, e nella sfida odierna contro il Celta Vigo cerca altri punti per consolidare il secondo posto (di seguito le formazioni ufficiali). Infatti, piazzarsi immediatamente alle spalle del Real Madrid significherebbe giocare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita a gennaio 2023 assieme ai blancos campioni della Liga, al Betis e al Valencia ultime finaliste in Coppa del Re. I blaugrana hanno quattro punti di vantaggio sul Siviglia terzo in classifica, divario aumentato grazie alla vittoria in extremis sabato scorso sul campo del Betis. Il martedì porta bene ai catalani, che in questo giorno della settimana sono imbattuti da 32 partite di campionato. Il Celta ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 10 maggio 2022) A tre giornate dalla fine del campionato ilha già blindato la qualificazione alla prossima Champions League, e nella sfida odierna contro ilcerca altri punti per consolidare il secondo posto (di seguito le). Infatti, piazzarsi immediatamente alle spalle del Real Madrid significherebbe giocare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita a gennaio 2023 assieme ai blancos campioni della Liga, al Betis e al Valencia ultime finaliste in Coppa del Re. I blaugrana hanno quattro punti di vantaggio sul Siviglia terzo in classifica, divario aumentato grazie alla vittoria in extremis sabato scorso sul campo del Betis. Il martedì porta bene ai catalani, che in questo giorno della settimana sono imbattuti da 32 partite di campionato. Il...

sportface2016 : #Liga, le formazioni ufficiali di #BarcellonaCeltaVigo - sportli26181512 : Liga LIVE: alle 19 Valencia-Betis, alle 20 Granada-Athletic. Alle 21.30 Barcellona-Celta: Dopo le gare del weekend,… - periodicodaily : Barcellona vs Celta Vigo: pronostico e possibili formazioni #laliga #10maggio - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Barcellona vs Celta Vigo: pronostico e possibili formazioni #laliga #10maggio - sportface2016 : #BarcellonaCeltaVigo, l'orario e come vedere in diretta la sfida di #Liga -