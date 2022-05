Barack Obama, la nuova foto con le figlie Malia e Sasha: “Sono entrambe fidanzate”. Ecco cosa fanno ora (Di martedì 10 maggio 2022) Nel giorno della festa della mamma, Barack Obama ha voluto rendere omaggio a Michelle: “Grazie per essere un punto di riferimento per le nostre figlie”. Nella foto postata su Instagram, la coppia è insieme alle due ragazze, Malia e Sasha, che abbiamo conosciuto bambine, quando, nel 2009, Sono entrate alla Casa Bianca. Oggi hanno rispettivamente 20 e 23 anni e Sono entrambe iscritte all’università. Malia segue le orme dei genitori e, dal 2017, è iscritta ad Harvard; Sasha, la più piccola, invece, è iscritta all’Università della Southern California. Malia e Sasha non amano diffondere informazioni sulla loro vita privata, ed è per questo che la loro presenza sui social è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Nel giorno della festa della mamma,ha voluto rendere omaggio a Michelle: “Grazie per essere un punto di riferimento per le nostre”. Nellapostata su Instagram, la coppia è insieme alle due ragazze,, che abbiamo conosciuto bambine, quando, nel 2009,entrate alla Casa Bianca. Oggi hanno rispettivamente 20 e 23 anni eiscritte all’università.segue le orme dei genitori e, dal 2017, è iscritta ad Harvard;, la più piccola, invece, è iscritta all’Università della Southern California.non amano diffondere informazioni sulla loro vita privata, ed è per questo che la loro presenza sui social è ...

Advertising

taninoferri : @giu33liana La classe politica è espressione del Paese, anche negli US: sia Trump, che Biden, e... anche Barack Ob… - Clemf71 : RT @Lukyluke311: Prof. Alfred de Zayas: La guerra in Ucraina non è iniziata il 24 febbraio 2022, è iniziata dal 22 febbraio 2014 Oggi non… - BeccaUp1 : RT @Lukyluke311: Prof. Alfred de Zayas: La guerra in Ucraina non è iniziata il 24 febbraio 2022, è iniziata dal 22 febbraio 2014 Oggi non… - Marilenapas : RT @Corriere: Rispuntano in una foto sui social: cosa fanno oggi Sasha e Malia, le figlie di Barack Obama - Corriere : Rispuntano in una foto sui social: cosa fanno oggi Sasha e Malia, le figlie di Barack Obama -