Bankitalia: a marzo aumentano prestiti a famiglie e imprese A marzo i prestiti al settore privato sono cresciuti del 2,5 % sui dodici mesi (2% nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 4% sui dodici mesi (3,8 nel mese precedente) e quelli ...