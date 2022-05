Bandiere blu | la Liguria si conferma prima regione italiana

Advertising

repubblica : Le Bandiere Blu di un'estate finalmente normale: ecco le 210 località balneari con il mare più pulito e i servizi m… - giornalecomuni : #BandiereBlu a 210 #Comuni, 14 nuovi ingressi Assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), il rico… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Assegnate le Bandiere Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibi… - cilentano_it : La 36esima edizione del programma della FEE porta quest'anno a 210 il numero dei comuni italiani che possono vantar… - qnazionale : Bandiere Blu 2022: chi entra e chi esce. Le novità -

I riconoscimenti della Foundation for Environmental Education (Fee) a 210 località rivierasche e 82 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello ...Riconoscimento per acque incontaminate e sostenibilità a 210 Comuni: prima per numero è la ...Sono 210 i Comuni italiani che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione ...Quest’anno sono 17 le Bandiere blu conquistate dalle Marche con una new entry, Porto Recanati. In provincia di Pesaro-Urbino sono state premiate: Gabicce Mare – lido, Pesaro (Sottomonte, ...