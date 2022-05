Bandiere Blu: Campania al secondo posto e ingresso di Ispani (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Sono 210 i Comuni italiani che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca. I Comuni premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Ottengono la Bandiera Blu anche 82 approdi turistici. Le 14 new entry fra i Comuni sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non sono stati confermati quest’anno San ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Sono 210 i Comuni italiani che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca. I Comuni premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Ottengono la Bandiera Blu anche 82 approdi turistici. Le 14 new entry fra i Comuni sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria,in, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non sono stati confermati quest’anno San ...

Agenzia_Ansa : Assegnate le Bandiere Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sos… - repubblica : Le Bandiere Blu di un'estate finalmente normale: ecco le 210 località balneari con il mare più pulito e i servizi m… - corrmezzogiorno : #Napoli Bandiere Blu, la Campania è seconda in Italia Il Cilento fa il pienone - ing_Baldrascani : RT @giuseppetrimarc: Mare pulito e spiagge accoglienti, in Sicilia 11 Bandiere blu: new entry per Furci Siculo (ME) - MontyGTweet : @Corriere Qualcuno crede ancora alle bandiere blu? Perché dovremmo crederci? Perché non vengono assegnate a fine luglio? -