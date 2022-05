Bandiere blu 2022, in Italia 427 spiagge da sogno: Liguria al top (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 427 le spiagge da sogno in Italia nel 2022, 11 in più rispetto allo scorso anno, con la Liguria che si conferma ancora una volta al top seguita a, pari merito da Campania, Toscana e Puglia. Sono le Bandiere Blu 2022 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) 210 località rivierasche e 82 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acqua alla raccolta differenziata), dunque, sono 210, 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. In particolare, la Liguria conferma 32 località, seguono con 18 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 427 ledainnel, 11 in più rispetto allo scorso anno, con lache si conferma ancora una volta al top seguita a, pari merito da Campania, Toscana e Puglia. Sono leBluassegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) 210 località rivierasche e 82 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% dellepremiate a livello mondiale. I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acqua alla raccolta differenziata), dunque, sono 210, 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. In particolare, laconferma 32 località, seguono con 18 ...

