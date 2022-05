Aziende non trovano manodopera? Colpa di stipendi troppo bassi (Di martedì 10 maggio 2022) Le Aziende faticano a trovare manodopera? Colpa degli stipendi troppo bassi e del frequente ricorso ai contratti a tempo. Gli italiani imputano le difficoltà di incontro tra domanda ed offerta di lavoro principalmente alle imprese, che offrono stipendi troppo bassi e fanno un massiccio utilizzo di contratti a tempo determinato, e pensano che per sostenere la crescita economica e l`occupazione lo Stato dovrebbe definire un salario minimo e incentivare il reshoring delle imprese che hanno delocalizzato le produzioni. Sono le principali evidenze che emergono dal Report "FragilItalia", elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, sulla base dei risultati di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione per testare ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 10 maggio 2022) Lefaticano a trovaredeglie del frequente ricorso ai contratti a tempo. Gli italiani imputano le difficoltà di incontro tra domanda ed offerta di lavoro principalmente alle imprese, che offronoe fanno un massiccio utilizzo di contratti a tempo determinato, e pensano che per sostenere la crescita economica e l`occupazione lo Stato dovrebbe definire un salario minimo e incentivare il reshoring delle imprese che hanno delocalizzato le produzioni. Sono le principali evidenze che emergono dal Report "FragilItalia", elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, sulla base dei risultati di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione per testare ...

