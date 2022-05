Avatar 2 – The way of water, ecco il teaser trailer del nuovo film di James Cameron. Ed è già record (Di martedì 10 maggio 2022) “Ovunque andremo, questa famiglia sarà la nostra fortezza”. Nemmeno 24 ore e le visualizzazioni sono quasi 15 milioni. eccolo il tanto atteso teaser trailer di Avatar 2 – The way of water di James Cameron. Un minuto e 38 secondi in cui possiamo scorgere già un abbozzo di plot per la nuova possibile meraviglia che sarà nei cinema il 16 dicembre 2022. Dopo 13 anni e parecchi ritardi di produzione i 20th Century Studios lasciano una traccia online del sequel del film che al top del box office degli incassi di tutti i tempi al mondo. Pensate che, come riporta Variety, la cifra totale degli incassi di Avatar ha avuto un ulteriore scossa clamorosa nei ricavi – dopo essere stato in sala negli Usa per ben 10 mesi – quando l’anno scorso è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Ovunque andremo, questa famiglia sarà la nostra fortezza”. Nemmeno 24 ore e le visualizzazioni sono quasi 15 milioni.lo il tanto attesodi2 – The way ofdi. Un minuto e 38 secondi in cui possiamo scorgere già un abbozzo di plot per la nuova possibile meraviglia che sarà nei cinema il 16 dicembre 2022. Dopo 13 anni e parecchi ritardi di produzione i 20th Century Studios lasciano una traccia online del sequel delche al top del box office degli incassi di tutti i tempi al mondo. Pensate che, come riporta Variety, la cifra totale degli incassi diha avuto un ulteriore scossa clamorosa nei ricavi – dopo essere stato in sala negli Usa per ben 10 mesi – quando l’anno scorso è stato ...

