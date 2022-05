Aumento degli infarti dopo il vaccino La “strage” che sta colpendo soprattutto i giovanissimi (Di martedì 10 maggio 2022) Gli studi hanno svelato una possibile e soprattutto preoccupante correlazione tra il vaccino per il COVID19 e l’Aumento degli arresti cardiaci soprattutto nella popolazione tra i 16 e i 39 anni. L’incremento è sostanziale poiché si parla di un Aumento del 25% degli infarti in ambo i sessi. I dati sono stati analizzati per il biennio 2019 – 2020 e successivamente nel periodo da gennaio a maggio del 2020 e del 2021. I dati sono veramente allarmanti. Riportano un incremento delle sindromi cardiovascolari maggiore dopo la somministrazione del vaccino piuttosto che dopo l’infezione da Covid19. vaccino I dati che allarmano l’opinione pubblica La popolazione interessata è ... Leggi su howtodofor (Di martedì 10 maggio 2022) Gli studi hanno svelato una possibile epreoccupante correlazione tra ilper il COVID19 e l’arresti cardiacinella popolazione tra i 16 e i 39 anni. L’incremento è sostanziale poiché si parla di undel 25%in ambo i sessi. I dati sono stati analizzati per il biennio 2019 – 2020 e successivamente nel periodo da gennaio a maggio del 2020 e del 2021. I dati sono veramente allarmanti. Riportano un incremento delle sindromi cardiovascolari maggiorela somministrazione delpiuttosto chel’infezione da Covid19.I dati che allarmano l’opinione pubblica La popolazione interessata è ...

