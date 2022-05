Audi RS3 Sportback, la prova de Il Fatto.it – Piacevole nel quotidiano, una belva in pista – FOTO (Di martedì 10 maggio 2022) Quando si parla di auto compatte, la categoria delle cosiddette “hot hatch” è un piccolo mondo a parte. Si tratta delle versioni più sportive di quelle che una volta erano le tranquille berline a due volumi. La Golf, per intenderci. All’interno di questo club, il cui numero di soci è in contrazione ormai da qualche anno a causa del dilagare di ogni forma di suv, ci sono modelli che gravitano intorno ai 250 e poi quelli che superano di slancio i 300 cavalli, portandosi anche dietro un listino prezzi con cui si entra tranquillamente nel mondo Porsche. La Audi RS3 Sportback è la più fulgida rappresentante di questa categoria, potendo vantare dei numeri che con il concetto di “GTI” non hanno più nulla a che fare. Il suo 2,5 litri 5 cilindri turbobenzina, infatti, mette a terra 400 Cv e 500 Nm, spingendola fino a 290 km/h. Per arrivare a questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Quando si parla di auto compatte, la categoria delle cosiddette “hot hatch” è un piccolo mondo a parte. Si tratta delle versioni più sportive di quelle che una volta erano le tranquille berline a due volumi. La Golf, per intenderci. All’interno di questo club, il cui numero di soci è in contrazione ormai da qualche anno a causa del dilagare di ogni forma di suv, ci sono modelli che gravitano intorno ai 250 e poi quelli che superano di slancio i 300 cavalli, portandosi anche dietro un listino prezzi con cui si entra tranquillamente nel mondo Porsche. LaRS3è la più fulgida rappresentante di questa categoria, potendo vantare dei numeri che con il concetto di “GTI” non hanno più nulla a che fare. Il suo 2,5 litri 5 cilindri turbobenzina, infatti, mette a terra 400 Cv e 500 Nm, spingendola fino a 290 km/h. Per arrivare a questa ...

Advertising

cogitosergiosum : 4. Maschio rasato e tatuato su Audi RS3 bianca - Aston2Johno : Audi RS3 v Ferrari F12 Berlinetta - AUTOilmensile : #Audi RS3, la prova al Mugello - Video ??? - nievessim : RT @galleri_auto: ?? CERCHI RS3 ?? Cerchi Made in Italy ???? da 18” Canale 8 , ET 45 ? Commenti qui sotto ?? ?? gallericarsseller@gmail.com ??… - galleri_auto : ?? CERCHI RS3 ?? Cerchi Made in Italy ???? da 18” Canale 8 , ET 45 ? Commenti qui sotto ?? ?? gallericarsseller@gmail… -