Attesa per l'incontro Draghi-Biden a Washington. Di cosa si parlerà? (Di martedì 10 maggio 2022) Attesa per l'incontro Draghi-Biden a Washington. Si parlerà probabilmente del conflitto Russia-Ucraina e di fonti energetiche Oggi, martedì 10 maggio, e domani il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è in visita a Washington. La due giorni è fitta di incontri. Oggi, è previsto l'incontro con il Presidente degli Stati Uniti d'America, Joseph R. Biden jr, alla Casa Bianca. Un incontro che durerà un'ora. Ancora non si conoscono i dettagli del colloquio, ma è molto probabile che si parlerà della questione Ucraina, della Russia e dell'approviggionamento di gas e petrolio. This afternoon, I signed the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 into law. This bill provides another important tool in ...

