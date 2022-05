"Attenzione all'asse Russia-Cina". Il monito di Kissinger sulla guerra in Ucraina (Di martedì 10 maggio 2022) Henry Kissinger, ex consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di stato americano durante le presidenze di Richard Nixon, è intervenuto a un evento organizzato dal Financial Times a Washington per parlare del conflitto in Ucraina e della situazione geopolitica che affrontiamo e dovremo affrontare a guerra finita. Il diplomatico tedesco, naturalizzato statunitense, valuta con Attenzione il rapporto tra Russia e Cina e mette in guardia da una possibile alleanza forzosa tra le due dittature. Cinquanta anni fa proprio un viaggio dell’allora presidente Nixon, orchestrato da Kissinger, segnò l’inizio dei rapporti tra l’America e la Cina comunista e fu un importante passo nella normalizzazione delle relazioni tra i due stati. L'ex consigliere per la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) Henry, ex consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di stato americano durante le presidenze di Richard Nixon, è intervenuto a un evento organizzato dal Financial Times a Washington per parlare del conflitto ine della situazione geopolitica che affrontiamo e dovremo affrontare afinita. Il diplomatico tedesco, naturalizzato statunitense, valuta conil rapporto trae mette in guardia da una possibile alleanza forzosa tra le due dittature. Cinquanta anni fa proprio un viaggio dell’allora presidente Nixon, orchestrato da, segnò l’inizio dei rapporti tra l’America e lacomunista e fu un importante passo nella normalizzazione delle relazioni tra i due stati. L'ex consigliere per la ...

