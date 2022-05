Attenzione alla Ztl: adesso fotografano l'auto così. Chi può farla franca (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo il decreto dirigenziale (Dd) 170/2022 il Ministero delle Infrastrutture (Mims) ha dichiarato che chiunque entrerà abusivamente in una Ztl potrà essere multato attraverso una telecamera automatica che inquadra solo la parte anteriore del veicolo. Secondo Il Sole 24 Ore l'ultima variante di rilevatore omologata dal Mims è il Tech Ztl7 della Movyon (ex autostrade Tech, controllata di autostrade per l'Italia). Se così fosse, però, si escluderebbero ciclomotori e motocicli, che la farebbero così franca in quanto provvisti solo di targa posteriore. L'anomalia, però, è che il Dd citerebbe anche questi veicoli tra i possibili sanzionabili. Nel testo vengono prescritte restrizioni all'utilizzo dell'apparecchio in modalità anteriore. In questo caso, teoricamente, se dovessero emergere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo il decreto dirigenziale (Dd) 170/2022 il Ministero delle Infrastrutture (Mims) ha dichiarato che chiunque entrerà abusivamente in una Ztl potrà essere multato attraverso una telecameramatica che inquadra solo la parte anteriore del veicolo. Secondo Il Sole 24 Ore l'ultima variante di rilevatore omologata dal Mims è il Tech Ztl7 della Movyon (exstrade Tech, controllata distrade per l'Italia). Sefosse, però, si escluderebbero ciclomotori e motocicli, che la farebberoin quanto provvisti solo di targa posteriore. L'anomalia, però, è che il Dd citerebbe anche questi veicoli tra i possibili sanzionabili. Nel testo vengono prescritte restrizioni all'utilizzo dell'apparecchio in modalità anteriore. In questo caso, teoricamente, se dovessero emergere ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? ATTENZIONE! UNO STUDIO CONDOTTO IN ISRAELE E PUBBLICATO ??????evidenzia nel 2021, nella fascia 16-39 anni, un aument… - StefaniaMarcone : RT @mauro_lusetti: Preoccupa la frattura sempre più evidente tra cittadini e imprese: le #cooperative colmano la distanza rivolgendo un’att… - Ereda_V : @FloydJethro69 @noitre32 Alla normalità di sempre penso che torneremo l'estate prossima, quindi anche quest'anno la… - PMTerredargine : #PMTerredargine #viabilitàCarpi comunichiamo all'utenza che a partire dal #16maggio verrà chiusa alla circolazione… - soloioenessuno : RT @setidicessi: Accanirsi per giorni su chi ha espresso ad minchiam un concetto che porta alla luce un problema reale, in genere non risol… -