ATP Roma 2022, Jannik Sinner si regala il derby contro Fognini. Djokovic agli ottavi, eliminati Rublev e Hurkacz (Di martedì 10 maggio 2022) Calato il sipario su un'altra giornata di incontri al Foro Italico, sede degli Internazionali d'Italia 2022 di tennis. Sulla terra rossa capitolina tanti gli incontri di un certo rilievo e con i colori azzurri rappresentati. Sinner SI regala IL derby – Vittoria per Jannik Sinner. Il n.13 del ranking, senza troppo patire, si è liberato del n.40 del mondo, Pedro Martinez, per 6-4 6-3. Buone le trame di gioco messe in mostra da Jannik e, nel secondo turno, ci sarà il derby contro Fabio Fognini che ieri aveva sconfitto l'austriaco Dominic Thiem. Ko, ma con grandissimo onore, quello di Luca Nardi. Il classe 2003 pesarese ha espresso un ottimo tennis contro il ben più navigato, Cameron Norrie (n.11 del ...

