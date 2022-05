Atp Roma 2022 | i risultati degli italiani agli Internazionali d' Italia

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - infoitsport : Tennis, Fognini batte Thiem agli Atp di Roma (e porta per la prima volta il figlio Federico): “Vivo per i gra… - infoitsport : Sinner-Martinez oggi, ATP Roma 2022: dove vederlo in chiaro, orario, programma Canale20 - infoitsport : LIVE Sinner-Martinez, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l'azzurro vuole regalarsi il derby con Fognini - zazoomblog : ATP Roma 2022 italiani in campo 10 maggio: programma orari tv streaming dove vederli - #italiani #campo #maggio:… -

Fabio Fognini, 9 maggio 2022 - E' Fabio Fognini a risollevare la giornata amara dell' Italia all'2022 : in serata il ligure batte 2 - 0 ( 6 - 4 ; 7 - 6 ) Dominic Thiem e stacca il pass per il turno successivo. L'appuntamento è in particolare per mercoledì, quando l'avversario sarà uno ...Parli di Federico a papà Fogna e gli si illuminano gli occhi. "È la sua prima uscita tennistica", spiega, con un'allegria che nessuna vittoria in campo può regalare. "In realtà l'ho portato aper vedere l'Inter, quindi domani conoscerà i giocatori, ma oggi in Hotel mi dava consigli sul tennis: mi raccomando papà, stai vicino al campo, tira dritto e rovescio". Federico, che si chiama ...Ma i cromosomi di papà Fabio e mamma Flavia Pennetta garantiscono. «Roma è sempre magica, un «1000» così ce l’hanno in pochi; forse Monte Carlo perché c’è il mare e Indian Wells per la bellezza ...Pedro Martinez torna in campo dopo la sconfitta a Madrid all’esordio contro Alex de Minaur per (2)6-7 6-2 3-6. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Pedro Martinez, valida ...