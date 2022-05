Atletica | venerdì al via la prima tappa della Wanda Diamond League 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 10 maggio 2022)13 maggio alle 18.30 avrà inizio lainaugurale, allo stadio Khalifa di Doha. Tanti saranno i campioni pronti a sfidarsi, tra cui anche alcuni dei nostri azzurri. In primo luogo ci sarà il debutto stagionale di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, così come esordirà quest’anno Filippo Tortu sui 200m piani. Sulle distanze più lunghe invece saranno in pista Nadia Battocletti nei 3000m e Ahmed Abdelwahed nelle siepi. Tra i campionialtre nazioni invece ci sarà nell’alto il qatarino Mutaz Barshim, grande amico e avversario di Tamberi, così come il coreano Woo Sang-Heyok, saltatore più in forma del momento e campione del mondo indoor a Belgrado. Nei 200 m di Filippo Tortu poi ci sarà un cast davvero galattico, con il campione ...