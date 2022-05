Asta record per Marilyn di Andy Wharol: venduta a 195 milioni di dollari. È l’opera più cara del XX secolo (Di martedì 10 maggio 2022) Andy Wharol ritrae la mitica Marilyn Monroe, volto del sogno americano e intramontabile icona di fascino e seduzione senza confini. E firma il quadro più caro del XX secolo. Un’immagine entrata di diritto nell’immaginario collettivo che l’artista pop (1928-1987) ha impresso nella serigrafia dal titolo Shot Sage Blue Marilyn (1964), che ieri (lunedì 9 maggio ndr) Christie’s ha battuto all’Asta a New York e venduto per 195 milioni di dollari. Una cifra che fissato più in alto l’asticella del record mondiale durante la vendita del catalogo della 21st Century Evening Sale. Warhol batte Picasso, serigrafia di Marilyn Monroe venduta a 195 milioni di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022)ritrae la miticaMonroe, volto del sogno americano e intramontabile icona di fascino e seduzione senza confini. E firma il quadro più caro del XX. Un’immagine entrata di diritto nell’immaginario collettivo che l’artista pop (1928-1987) ha impresso nella serigrafia dal titolo Shot Sage Blue(1964), che ieri (lunedì 9 maggio ndr) Christie’s ha battuto all’a New York e venduto per 195di. Una cifra che fissato più in alto l’asticella delmondiale durante la vendita del catalogo della 21st Century Evening Sale. Warhol batte Picasso, serigrafia diMonroea 195di ...

