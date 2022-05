Asta record per “Il ritratto di Marilyn Monroe” di Andy Warhol: venduto a 195 milioni (Di martedì 10 maggio 2022) L’iconico ritratto di Marilyn Monroe fatto da Andy Warhol è stato battuto da Christie’s per 195 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato in un’Asta per un’opera d’arte del 20esimo secolo. Shot Stage Blue Marilyn venduta in appena 4 minuti ad un prezzo che ha fatto la storia Il nome dell’opera è “Shot Sage Blue Marilyn” , che fu dipinta dal ‘re della Pop art’ nel 1964, Andy Warhol, due anni dopo la morte della star di Hollywood. Quest’opera è diventata non solo il dipinto simbolo della Pop art americana, ma anche una delle immagini iconiche del Novecento. Messa all’Asta oggi da Christie‘s a New York, è l’opera d’arte del 20° secolo più costosa mai venduta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) L’iconicodifatto daè stato battuto da Christie’s per 195di dollari, il prezzo più alto mai pagato in un’per un’opera d’arte del 20esimo secolo. Shot Stage Bluevenduta in appena 4 minuti ad un prezzo che ha fatto la storia Il nome dell’opera è “Shot Sage Blue” , che fu dipinta dal ‘re della Pop art’ nel 1964,, due anni dopo la morte della star di Hollywood. Quest’opera è diventata non solo il dipinto simbolo della Pop art americana, ma anche una delle immagini iconiche del Novecento. Messa all’oggi da Christie‘s a New York, è l’opera d’arte del 20° secolo più costosa mai venduta ...

