Ascolti Isola dei Famosi 2022 | ecco quanto ha totalizzato la quindicesima puntata del 9 maggio

(Di martedì 10 maggio 2022)dei– Laandata in onda lunedì 9con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori.i dati auditel a seguire.dei? #neroameta3 4.780.000 24.8% ? #2.528.000 18.8%... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #NeroAMetà3 chiude al 24,8%, #Isola al 18,8%, ancora un record per #UominiEDonne che segna uno… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 9 maggio 2022: Amendola chiude vincendo, poi “Isola” e “Report”. “Nero a metà 3” 24,8%, “Isola dei Famos… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 9 maggio 2022: Amendola chiude vincendo, poi “Isola” e “Report”. “Nero a metà 3” 24,8%, “Isola dei Famos… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 9 maggio 2022. Nero a metà 3 chiude al 24,8%, L’Isola al 18,8%, record Uomini e Donne al 28,5% - MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 9 maggio 2022: Nero a metà vince nettamente sull'Isola dei famosi, bene Report e Fast and Furi… -

dei Famosi " La quindicesima puntata andata in onda lunedì 9 maggio con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è ...tv, ieri sera: Nero a metà vs L'dei Famosi. Auditel ieri sera, 9 maggio 2022 Sfida Rai1 e Canale 5: 'Nero a metà' vince su "L'dei Famosi" di Ilary Blasi. Rai 1: Nero a metà , il ...Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.528.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%.Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di lunedì 9 maggio 2022 ...