Ascolti 9 maggio, quanto ha fatto la 15esima puntata de L'Isola dei Famosi

Parliamo di Ascolti. Ieri sera, lunedì 9 maggio, su Canale 5 Ilary Blasi è tornata con Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria con una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Rai1, invece, ha trasmesso la nuova puntata di Nero A Metà. Durante la quindicesima puntata de L'Isola dei Famosi Laura Maddaloni e Fabrizia Santarelli sono finite su Playa Sgamada, mentre al televoto ci sono Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis, Lory Del Santo e Marco Cucolo. Chi sarà eliminata? Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/IG8xNAYOIx — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 9, 2022 I naufraghi di Ilary Blasi hanno registrato 2.528.000 telespettatori, share 18,81%. La fiction su Rai1 ha ...

