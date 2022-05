ARTALK CITY | gli studenti di ABABO incontrano gli artisti

(Di martedì 10 maggio 2022) Dall’11 al 15 maggio alle ore 10.30 in Aula Magna l’Accademia di Belle Arti di Bologna organizza. In ciclo di cinque incontri con glidi ARTè realizzato col coordinamento della Prof.ssa Maria Rita Bentini. Benni Bosetto, Kipras Dubauskas, Carlos Garaicoa, Mattia Pajè e Italo Zuffi si racconteranno e descriveranno il

Advertising

In occasione di ARTBologna 2022 Kipras Dubauskas prenderà parte al ciclo. Incontri in Accademia con gli artisti del Main Program promosso dall'Accademia di Belle Arti di Bologna. L'...Si parte con, ciclo di cinque incontri con gli artisti di ArtBologna 2022, previsti tutte le mattine alle 10.30 in Aula Magna: Benni Bosetto, Kipras Dubauskas, Carlos Garaicoa, ...L’Accademia di Belle Arti di Bologna presenta il calendario di ABABO ART WEEK, che si svolgerà dall'11 al 15 maggio 2022, in collaborazione con ART CITY Bologna, programma istituzionale coordinato da ...L'Accademia di Belle Arti di Bologna propone dall'11 al 15 maggio 'Ababo Art Week', un programma di appuntamenti sviluppato in collaborazione con Art City, programma istituzionale di mostre e iniziati ...