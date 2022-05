Arsenal | Hickey nel mirino | la cifra che chiede il Bologna

Advertising

... che oltre a Svanberg, Schouten eha intenzione di mettere sul mercato anche Theate e ... L'ex ds del Napoli incontrerà, Tottenham, West Ham, Brentford, Newcastle ed Everton : sei squadre ...Se il club partenopeo appare particolarmente interessato a, con l'Bigon potrebbe fare il classico 'colpo grosso'. D'altra parte, i rapporti tra Bologna esono molto buoni, ...C'è anche il futuro di Aaron Hickey, terzino finito nel mirino della Fiorentina tra le altre, a determinare i possibili futuri quadri dirigenziali del Bologna, in particolare il destino del ds Bigon.Barcelona's desire to sign an elite forward this summer has led them to Liverpool's Sadio Mane. Transfer Talk is LIVE with the latest.