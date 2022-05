Arriva al cinema “Con chi viaggi” | il film con Fabio Rovazzi

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –fa il suo ritorno sui grandi schermi: sarà infatti protagonista di “Con chi” – il nuovodi YouNuts! che sarà nelle sale solo per tre giornate-evento, il 23, 24 e 25 maggio – insieme a Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi, prodotto da Lucky Red in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon e scritto da Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni.Dopo le anticipazioni degli ultimi mesi tra spoiler e scatti rubati durante le riprese, sarà possibile vedere in azione, alle prese con un ruolo da attore protagonista, dopo l'esperienzatografica de Il Vegetale, uscito nel 2018, in cui interpretava se stesso, e altre partecipazioni in alcune serie tv. Nel, girato tra Roma e ...