Appuntamento fisso con la disponibilità PS5 da GameStop | dettagli vendita 11 maggio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 10 maggio 2022) Per fortuna, l’con laPS5 dadel mercoledì sta diventando. Dopo una prima parte del 2022 in cui trovare unacon protagonista la console di casa Sony era diventato del tutto impossibile, da qualche settimana a questa parte viene confermata almeno un’occasione a settimana per tentare la transazione ambita da tanti gamer. In pratica, come accade da metà aprile circa, anche domani mercoledì 11sarà garantita laPS5 durante la diretta live del canaleItalia su Twitch. Le coordinate temporali della flash sale sono sempre le stesse, dunque a partire dalle ore 16 di domani inizierà una diretta (sul tema della realtà virtuale per questa settimana) ma con tutte le informazioni ...