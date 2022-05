Anziano scomparso a Ragusa | ritrovato da Polizia

(Di martedì 10 maggio 2022)– Ricerche a lieto fine per undi, con disturbi di memoria, che sfuggendo al controllo dei familiari si era allontanato da casa senza fare rientro.La segnalazione al numero di emergenza 112 Nue dell’allontanamento dell’da parte dei familiari dell’uomo, preoccupati per l’assenza e le sorti del proprio congiunto perché sofferente di disturbi di memoria correlati all’età, ha fatto scattare immediatamente le ricerche dell’di cui da alcune ore si erano perse le tracce.Le volanti della Questura allertate dalla Sala Operativa hanno perlustrato la zona dove abita l’, rintracciandolo mentre girovagava in buone condizioni di salute ma impaurito ed in evidente stato confusionale. L’è stato tranquillizzato dagli ...

