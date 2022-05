Antonella Clerici non sta bene | puntata registrata ma sui social spiega cosa è successo

(Di martedì 10 maggio 2022) Questa nottenon è statae ancora non si è ripresa del tutto, lo confida subito dopo la messa in onda di E’ sempre mezzogiorno. Di certo i telespettatori che guardano il programma del mezzogiorno hanno capito subito che c’era qualdi strano. Unadedicata solo ai dolci, unacon tante ricette già viste, in replica, evidentemente unagià preparata in caso di necessità. Purtroppo, la necessità è arrivata esu Instagram hatoè accaduto. Non sta, si vede e si sente anche dalla voce, la conduttrice fa un po’ di fatica a parlare, è stanca eche questa notte è stata male, che ha avuto ...

Questa notte Antonella Clerici non è stata bene e ancora non si è ripresa del tutto, lo confida subito dopo la messa in onda di E' sempre mezzogiorno. Di certo i telespettatori che guardano il programma del mezzogiorno hanno capito subito che c'era qualcosa di strano. Al posto di una nuova puntata della trasmissione, sono andate in onda ricette già viste, in replica.