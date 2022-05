Antonella Clerici non si presenta a È sempre mezzogiorno | le spiegazioni della conduttrice televisiva

Advertising

idiotfromitaly : avevo visto male e pensavo fosse antonella clerici ?? - invoItino : mi era sembrata antonella clerici - marcoluci1 : RT @bubinoblog: È SEMPRE MEZZOGIORNO IN REPLICA: ANTONELLA CLERICI INTOSSICATA, L'AFFETTO SOCIAL - francobus100 : Antonella Clerici assente a È sempre mezzogiorno: «Sono stata molto male...» -

, la frecciata alla Rai E con i suoi modi genuini lanon si è risparmiata neanche la bordata alla : ' Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare 'Unomattina' andai ...È dovuta intervenire la, invitandolo a raggiungerla al centro dello studio: ' Non vieni qui ... ' Ti abbiamo fatto una sorpresa ' , rivela ancoraallo chef. ' Ho voluto Selvaggia qui ...Antonella Clerici è da sempre conosciuta, oltre che per la sua bravura, per la capacità di far sorridere il pubblico e non solo. Dove l’ha spinta l’amore per la buona tavola Non potete neppure immagi ...Brutto spavento per Antonella Clerici, che oggi come di consueto avrebbe dovuto condurre È sempre mezzogiorno su Rai1 e che invece è stata costretta a dare forfait per ...