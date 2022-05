Advertising

leggoit : Antonella Clerici assente a È sempre mezzogiorno: «Sono stata molto male...» - occhio_notizie : Antonella Clerici ha spiegato le motivazioni sui social ? - dreamyhell__ : Non è Antonella Clerici? - antoniotenorep1 : RT @tvblogit: È sempre mezzogiorno, salta la diretta. Antonella Clerici: “Non sono stata tanto bene” - fanpage : “Stanotte ho avuto la febbre molto alta” Antonella Clerici salta la diretta di 'È sempre Mezzogiorno' -

Brutto spavento per, che oggi come di consueto avrebbe dovuto condurre È sempre mezzogiorno su Rai1 e che invece è stata costretta a dare forfait per ragioni di salute . Leggi anche > Morta Nonna Pina, ...E' la conduttrice del cooking show,, a spiegare quel che è successo con un breve video pubblicato su Instagram dalla sua villa di Arquata Scrivia, in Piemonte. 'Ciao amici. Solo per ...Brutto spavento per Antonella Clerici, che oggi come di consueto avrebbe dovuto condurre È sempre mezzogiorno su Rai1 e che invece è stata costretta a dare forfait per ...È sempre mezzogiorno, il programma culinario condotto da Antonella Clerici, oggi non è andato in diretta, ricorrendo a un montaggio di ricette già utilizzate nel corso dell’edizione. La conduttrice ha ...