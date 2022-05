Anthony Hopkins modello per Loewe (Di martedì 10 maggio 2022) Anthony Hopkins, la cui carriera ha attraversato sette lunghi decenni, non avrebbe mai potuto prevedere questa sua ultima mossa di carriera: il modello per Loewe. L’84enne attore e regista si è reinventato come modello nella campagna pre-autunno 2022 del marchio spagnolo Loewe. Anthony Hopkins e Loewe, l’attore si reinventa modello Fotografato da Juergen Teller, con lo stile di Benjamin Bruno, e scelto dal direttore creativo Jonathan Anderson, Anthony Hopkins ha posato con la nuova capiente borsa Anagram Studs T dell’etichetta, dettagliata con il logo Loewe. Poi ha indossato anche un paio di grandi maglioni, uno classico della Loewe, e poi uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022), la cui carriera ha attraversato sette lunghi decenni, non avrebbe mai potuto prevedere questa sua ultima mossa di carriera: ilper. L’84enne attore e regista si è reinventato comenella campagna pre-autunno 2022 del marchio spagnolo, l’attore si reinventaFotografato da Juergen Teller, con lo stile di Benjamin Bruno, e scelto dal direttore creativo Jonathan Anderson,ha posato con la nuova capiente borsa Anagram Studs T dell’etichetta, dettagliata con il logo. Poi ha indossato anche un paio di grandi maglioni, uno classico della, e poi uno ...

