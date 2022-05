Animali Fantastici, una saga dal destino traballante: verrà cancellata? (Di martedì 10 maggio 2022) In queste settimane il terzo capitolo della saga “Animali Fantastici” sta dominando il botteghino, tuttavia gli incassi sono i più bassi di tutto il franchise. Non stupisce dopo tutti i problemi di produzione e non. Alcuni l’hanno definita una saga cinematografica maledetta. I problemi che ci sono stati sono innegabili e piuttosto noti, ed il terzo capitolo getta una certa ambiguità sul futuro della saga. Animali Fantastici: una saga dal destino traballante – Vesuvius.itAnimali Fantastici 3 – I segreti di Silente sta dominando il botteghino, ma ci sono delle riserve. In Italia ed in altri paesi, come la Germania, il film è in cima alle classifiche: nel weekend di ... Leggi su vesuvius (Di martedì 10 maggio 2022) In queste settimane il terzo capitolo della” sta dominando il botteghino, tuttavia gli incassi sono i più bassi di tutto il franchise. Non stupisce dopo tutti i problemi di produzione e non. Alcuni l’hanno definita unacinematografica maledetta. I problemi che ci sono stati sono innegabili e piuttosto noti, ed il terzo capitolo getta una certa ambiguità sul futuro della: unadal– Vesuvius.it3 – I segreti di Silente sta dominando il botteghino, ma ci sono delle riserve. In Italia ed in altri paesi, come la Germania, il film è in cima alle classifiche: nel weekend di ...

