Advertising

TV7Benevento : Angelini Pharma: 'Promuovere dibattito su malattie neurologiche e stigma' - - italiaserait : Angelini Pharma: “Promuovere dibattito su malattie neurologiche e stigma” - LocalPage3 : Angelini Pharma: 'Promuovere dibattito su malattie neurologiche e stigma' - italiaserait : Angelini Pharma presenta ‘Lampi’, corto su malattie neurologiche - TV7Benevento : Angelini Pharma presenta 'Lampi', corto su malattie neurologiche - -

Adnkronos

è impegnata nell'area della salute del cervello e, con l'acquisizione del 2021 di Arvelle Therapeutics, ha esteso il proprio impegno terapeutico nell'area della epilessia per offrire ...Così Michela Procaccini, Medical Department director diItalia, in occasione della conferenza stampa di presentazione di "Lampi" il cortometraggio che vuole sensibilizzare l'opinione ... Angelini Pharma presenta 'Lampi', corto su malattie neurologiche Così Michela Procaccini, Medical Department director di Angelini Pharma Italia, in occasione della conferenza stampa di presentazione di “Lampi” il cortometraggio che vuole sensibilizzare l’opinione ...Angelini Pharma è impegnata nell'area della salute del cervello e, con l’acquisizione del 2021 di Arvelle Therapeutics, ha esteso il proprio impegno terapeutico nell’area della epilessia per ...