Angela Di Maso al Ridotto del Mercadante con Cuòre Sostantivo Maschile

Advertising

cinquewit : Cuòre: sostantivo maschile. Drammaturgia di Angela Di Maso, al Ridotto del Mercadante Uno spettacolo dunque che par… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - 'Cuore: sostantivo maschile' di Angela Di Maso dall'11 al 15 maggio al Ridotto del Mercadante https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - 'Cuore: sostantivo maschile' di Angela Di Maso dall'11 al 15 maggio al Ridotto del Mercadante https://t.co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - 'Cuore: sostantivo maschile' di Angela Di Maso dall'11 al 15 maggio al Ridotto del Mercadante https://t.co… - apetrazzuolo : SPETTACOLI - 'Cuore: sostantivo maschile' di Angela Di Maso dall'11 al 15 maggio al Ridotto del Mercadante -

Zazoom Blog

AdDi, drammaturga, il compito di trasformare le loro storie in una prosa poetica allo stesso tempo dura ma anche ironica, divertente. "Insomma, uno spettacolo di sentimenti" come afferma ...Buzzati e altri reporter dell'occulto (Barzini, Pitigrilli,, Bevilacqua); Tommaso Braccini, ... Antonello Cresti, Il black metal alla ricerca delle oscure radici; e il racconto diBisi (all'... Lo spettacolo ridotto del 9 maggio Putin mette a riparo i mezzi militari Due attrici protagoniste con la loro vita fonte di ispirazione per la storia di 'Cuò-re. Sostantivo Maschile" in scena nel Teatro Ridotto del Mercadante di Napoli da mercoledì 11 a domenica 15 maggio.A Napoli arriva Cuòre: sostantivo maschile, lo spettacolo con drammaturgia di Angela Di Maso interpretato da Daniela Giovannetti e Alvia Reale - che firma anche la regia – in ...