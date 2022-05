Andy Warhol, venduto all'asta per 195 mln di dollari il ritratto di Marilyn Monroe (Di martedì 10 maggio 2022) Raffigura l'attrice Marilyn Monroe , sintesi del sogno americano, un'immagine universalmente riconosciuta e impressa nella coscienza collettiva, il quadro più caro del XX secolo: uno degli iconici ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 10 maggio 2022) Raffigura l'attrice, sintesi del sogno americano, un'immagine universalmente riconosciuta e impressa nella coscienza collettiva, il quadro più caro del XX secolo: uno degli iconici ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Marilyn Monroe di Andy Warhol sbriciola tutti i record a New York. Una serigrafia del suo ritratto 'Shot Sage Blue… - SkyTG24 : Asta record per Marilyn di Andy Warhol: opera venduta per 195 milioni di dollari - sole24ore : ?? #AndyWarhol batte #Picasso: nuovo record mondiale, Marilyn venduta per 195 milioni di dollari. Dopo una battaglia… - texugomask : andy warhol sorri no inferno - Gaebaldi : Andy Warhol, record mondiale per il ritratto di Marilyn Monroe -