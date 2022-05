Andy Warhol batte Picasso: il ritratto di Marilyn venduto per 195 milioni di dollari (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo una battaglia di offerte durata meno di quattro minuti tra altrettanti potenziali compratori, l’opera è stata acquistata dal celebre gallerista Larry Gagosian Leggi su ilsole24ore (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo una battaglia di offerte durata meno di quattro minuti tra altrettanti potenziali compratori, l’opera è stata acquistata dal celebre gallerista Larry Gagosian

