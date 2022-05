Andrea Triscuoglio, malato di Sla arrestato perché trovato con la cannabis light (che usa per curarsi) (Di martedì 10 maggio 2022) “Fotografia segnaletica, impronte digitali, esami genetici. Pensate che io stia parlando di Riina? No, parlo di me dopo che mi hanno fermato a Taranto con la cannabis legale”. Andrea Triscuoglio, fondatore dell’Associazione Lapiantiamo malato da tempo di Sla, ha raccontato a L’Immediato la sua disavventura con la legge dopo essere stato trovato dalla Guardia di Finanza in possesso di cannabis light, quella con il principio attivo al di sotto dello 0,2% che utilizza per curare la sua malattia, e per questo motivo arrestato per detenzione di stupefacenti. “Torna come un boomerang il problema di una legge che possiamo definire grigia ed incompiuta, la 242 del 2016, che di fatto non tutela gli imprenditori nel loro diritto al lavoro e pone le persone agli ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Fotografia segnaletica, impronte digitali, esami genetici. Pensate che io stia parlando di Riina? No, parlo di me dopo che mi hanno fermato a Taranto con lalegale”., fondatore dell’Associazione Lapiantiamoda tempo di Sla, ha raccontato a L’Immediato la sua disavventura con la legge dopo essere statodalla Guardia di Finanza in possesso di, quella con il principio attivo al di sotto dello 0,2% che utilizza per curare la sua malattia, e per questo motivoper detenzione di stupefacenti. “Torna come un boomerang il problema di una legge che possiamo definire grigia ed incompiuta, la 242 del 2016, che di fatto non tutela gli imprenditori nel loro diritto al lavoro e pone le persone agli ...

