Ance Benevento | incontro con Federica Brancaccio | candidata alla presidenza nazionale

(Di martedì 10 maggio 2022) Questa mattina,ha organizzato, nella sede di Piazza Colonna, l’con ladi. Un momento volto a presentare le linee programmatiche dellae ascoltare le segnalazioni provenienti dal mondo edile territoriale. “Il rapporto con la rete– ha sottolineato il presidenteMario Ferraro – rappresenta per noi imprenditori del territorio la migliore opportunità per dare voce alle nostre esigenze e far sì che qualcuno le ascolti e le accolga. Con questo spirito abbiamo organizzato l’odierno finalizzato ad acquisire ...

Si è svolta oggi in Prefettura a, presieduta dal prefetto Carlo Torlontano, una riunione di coordinamento delle Forze di ... CCIA e. I rappresentanti di categoria, pur non ...