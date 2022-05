Amici 21, la commovente lettera di Dario dopo l’eliminazione: la dedica a Sissi e alla Peparini (Di martedì 10 maggio 2022) Nonostante non sia riuscito ad accedere alla finale di Amici 21 come avrebbe sperato, Dario Schirone non ha rimpianti: nel talent di Maria De Filippi ha imparato molto e ha trovato l’amore con Sissi, una delle cantanti più promettenti di questa edizione, che è diventata la sua fidanzata. Per questo motivo, a quasi una settimana dall’eliminazione, Dario Schirone ha voluto tirare le somme della sua esperienza ad Amici 21 scrivendo una lettera molto commovente nella quale ha anche fatto due dediche speciali alla sua professoressa di ballo Veronica Peparini e ovviamente a Sissi. Amici 21, quale allievo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 10 maggio 2022) Nonostante non sia riuscito ad accederefinale di21 come avrebbe sperato,Schirone non ha rimpianti: nel talent di Maria De Filippi ha imparato molto e ha trovato l’amore con, una delle cantanti più promettenti di questa edizione, che è diventata la sua fidanzata. Per questo motivo, a quasi una settimana dalSchirone ha voluto tirare le somme della sua esperienza ad21 scrivendo unamoltonella quale ha anche fatto due dediche specialisua professoressa di ballo Veronicae ovviamente a21, quale allievo ...

