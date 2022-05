(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "No caro, quello che èal raduno deglia Rimini è, non può rimanere. Quando un branco di maschi molesta delle ragazze in piazza Duomo a Milano non puoi scatenarti solo perchè sono scuri di pelle, bisogna reagire indignati perchè le loro azioni fanno schifo. Punto". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolacommentando la reazione del segretario leghista 'più forti di tutto e di tutti'. “Così come questa volta - prosegue il leader di SI - gli autori delle molestie al raduno deglinon se la possono cavare, ed è inutile scrivere “che glisono più forti di tutto e di tutti. Eh no - conclude ...

TV7Benevento : Alpini: Fratoianni a Salvini, 'quanto avvenuto schifoso, non resti impunito' - -

Affaritaliani.it

