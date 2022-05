Alpini a Rimini, che cosa è successo? Oltre 150 molestie segnalate, ma nessuna denuncia alle... (Di martedì 10 maggio 2022) Sono Oltre 150 le segnalazioni di molestie raccolte da ' Non una di meno ' all'adunata nazionale degli Alpini a Rimini . 'Comportamenti gravissimi ed episodi che certamente andranno accertati dagli ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 10 maggio 2022) Sono150 le segnalazioni diraccolte da ' Non una di meno ' all'adunata nazionale degli. 'Comportamenti gravissimi ed episodi che certamente andranno accertati dagli ...

stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - fanpage : Decine di donne, ragazze, anche minorenni, hanno raccontato di violenze da parte degli alpini. Palpeggiamenti, inse… - ilpost : Ci sono state di nuovo decine di denunce di molestie all’adunata degli Alpini - vittotov : RT @Giul_Granato: Tante donne denunciano di esser state molestate a Rimini dagli alpini, giunti lì per il raduno nazionale. Salvini e Bona… - EmaSun81 : RT @PBerizzi: No, non è colpa dell'alcol. Gli alpini che a Rimini hanno molestato e insultato bariste e cameriere sono sbronzi di una fetid… -