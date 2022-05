Alpini a Rimini | che cosa è successo? Oltre 150 molestie segnalate | ma nessuna denuncia alle forze dell’ordine

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 10 maggio 2022) Sono150 le segnalazioni diraccolte da ‘Non una di meno‘ all’adunata nazionale degli. “Comportamenti gravissimi ed episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati”. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato martedì 10 maggio quanto accaduto alla 93ma adunata degli. Tuttavia, capire cheè veramentenella tre giorni che ha riempito con400mila personee tutta la riviera romagnola non è scontato. Perché se da una parte l’associazione ‘Non una di meno’ ha raccolto sui propri canali la testimonianza di centinaia di donne che avrebbero subitosessuali verbali e ...